1 gram bile o kadar faydalı ki! Karadutu olanlar dikkat: Altın değerinde karadut reçeli tarifi nasıl yapılır veriyoruz

Koyu mor rengi ve jölemsi kıvamı ile herkesin sevdiği karadut reçeli kolay ve lezzetli bir reçel tarifidir.Bu reçeli çeşitli tatlılarınızda da kullanabilirsiniz. Karadut reçeli yapılışı oldukça basittir.

MALZEMELER:

2 su bardağı karadut

1 buçuk su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

2 çay kaşığı limon suyu

YAPILIŞI:

1. Karadut çabuk zarar gören bir meyve olduğu için sap kısımlarını temizlerken meyvelerin ezilmemesine özen gösterin.

2. Sapları temizlenen karadutları süzgü içerisine alın ve bol su altında yıkayın. Bir müddet suyunun süzülmesini bekleyin.

3. Karadutları bir kase içerisine alın ve üzerini toz şeker ile kaplayın.

4. Şekere yatırmış olduğunuz karadutları 2-3 saat kadar bekletin. Bu sayede karadutlar suyunu salmış olacaktır.

5. Derin bir reçel tenceresi içerisine karadutları alın. İçerisine limon kabuğu rendesi ve limon suyunu da ilave edin.

6. Şeker iyice eriyene kadar reçelinizi arada bir karıştırın.

7. Kaynama noktasına ulaşan reçeliniz fokurdamaya başlayınca üzerinde köpükler birikmeye başlayacaktır. Bu köpükleri her defasında sıyırmayı ihmal etmeyin. Hatta reçeliniz kaynamaya başlayınca içerisine bir çay kaşığı kadar tereyağı ilave ederseniz, köpüklenmesini büyük ölçüde önlemiş olursunuz.

8. Yaklaşık 25-20 dakika boyunca kaynayan reçeliniz kıvamını almış olacaktır. Reçelinizin kıvamını test etmek için soğuk bir tabak üzerine reçelden bir kaşık akıtın. Ardından bu tabağı buzdolabında 3-4 dakika bekletin. Tabağı buzdolabından çıkardığınızda reçeliniz yayılmıyorsa, kavanoza doldurmaya hazır demektir.

9. Reçelinizi ocaktan aldıktan sonra temiz ve steril bir cam kavanoz içerisine doldurabilirsiniz. Reçel kavanozunun üstünde yarım parmak boşluk kalmasına özen gösterin ve kavanoz kapağını sıkıca kapatın. Reçel kavanozunuzu ters çevirin ve yarım gün soğumaya bırakın.

10. Reçelinizi kış aylarında tüketecekseniz, kavanozun ağzını kapattıktan sonra 10 dakika kaynar suda bekleterek mühürleyebilirsiniz. Bu yöntem ile kavanoz kapağı hava almaz ve reçeliniz aylarca tazeliğini korur.

11. Ev yapımı karadut reçelini ışık almayan, serin ve kuru bir ortamda muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun.