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Ekonomi 1 Ekim’de açılmıştı! E-devlet’te başvuru yağmuru
Ekonomi

1 Ekim’de açılmıştı! E-devlet’te başvuru yağmuru

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 1 Ekim’den bu yana ÇKS’ye e-Devlet Kapısından 104 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 18:29:00 -
1 Ekim’de açılmıştı! E-devlet’te başvuru yağmuru

YENİ AKİT  ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 1 Ekim’den bu yana ÇKS’ye e-Devlet Kapısından 104 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyledi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “1 Ekim’den bu yana ÇKS’ye e-Devlet Kapısından 104 binin üzerinde başvuru yapıldı. Önümüzdeki süreçte ‘Tarım Cebimde’ mobil uygulamasını da hizmete alacağız. Tarımda dijitalleşme kapsamında çiftçimize kolaylık sağlayacak hizmetlerimizi daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

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