1 Ekim’de açılmıştı! E-devlet’te başvuru yağmuru
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 1 Ekim’den bu yana ÇKS’ye e-Devlet Kapısından 104 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyledi.
YENİ AKİT ANKARA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 1 Ekim’den bu yana ÇKS’ye e-Devlet Kapısından 104 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyledi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “1 Ekim’den bu yana ÇKS’ye e-Devlet Kapısından 104 binin üzerinde başvuru yapıldı. Önümüzdeki süreçte ‘Tarım Cebimde’ mobil uygulamasını da hizmete alacağız. Tarımda dijitalleşme kapsamında çiftçimize kolaylık sağlayacak hizmetlerimizi daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.