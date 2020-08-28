1 dolar kaç tl sorusu döviz piyasasında en çok merak eidlen soruların başında yer alır. 28 Ağustos 2020 döviz piyasasındaki son durum merak ediliyor. Döviz piyasasında hareketlilik sürüyor. Dolarda geçen hafta yaşanan hareketlilik vatandaşları merakta bıraktı. 1 Dolar kaç TL? Sorusunun yanıtını merak edenler döviz piyasasını takip ediyorlar.

1 Dolar kaç TL?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başladı. 1 Dolar 28 Ağustos 2020 itibariyle 7,3509 TL ile işlem görüyor.

28 Ağustos 2020 Cuma gününe ait güncel dolar, euro kuru fiyatları şöyledir:

Dolar fiyatı alış 7,3509 TL, satış 7,3607 TL.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

Dolar dün 7,3510 liradan günü kapattı. Dolar da bugün yüzde 0.04 hareketlilik oldu. Dolar bugün güne satış fiyatı 7,3598 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 7,3423 olarak 28 Ağustos tarihinde lira belirlendi.

Euro dün günü 8,7060 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.14 hareketlilik oldu.Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 8,7135 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 28 Ağustos tarihinde 8,6986 lira belirlendi.

İngiliz sterlini dün günü 9,7493 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.52 hareketlilik oldu. Bugün ise Sterlin güne satış fiyatı 9,7721 lira, alış fiyatı 9,7266 lira ile dikey yönde başladı.

Güncel dolar kuru sorgulama

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Fed’in para politikasında son durum ne?

Fed'deki 17 politika yapıcının tamamının onayladığı yeni stratejiye göre para politikası zamanla ortalama yüzde 2 enflasyona ulaşmak ve istihdamın azami seviyesinin altına düşmemesini sağlamak çerçevesinde kurgulanacak.