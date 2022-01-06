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Gündem 1. derece askeri yasak bölgede enselendiler! Yunanistan sınırında hareketli anlar
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1. derece askeri yasak bölgede enselendiler! Yunanistan sınırında hareketli anlar

1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 15:28:00 -
1. derece askeri yasak bölgede enselendiler! Yunanistan sınırında hareketli anlar

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Güvenlik güçlerince dün Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan H.B, E.B, M.G, F. G. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan M.G, H.B. ve M.B, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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