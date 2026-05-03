Domaniç Dağları'nda mayıs karı etkili oldu
Ege bölgesinin iç kesimlerinde mayıs karı etkili oluyor. Kütahya'daki Domaniç Dağları kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
Ege bölgesinin iç kesimlerinde mayıs karı etkili oluyor. Kütahya'daki Domaniç Dağları kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki Domaniç Dağları'nda kar yağdı.
Yer yer sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesinde düşüş yaşandı.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Domaniç Dağları'nda kar yağışı böyle etkili oldu…
Domaniç Dağları'nda kar yağışı böyle etkili oldu…
Domaniç Dağları'nda kar yağışı böyle etkili oldu…
Domaniç Dağları'nda kar yağışı böyle etkili oldu…
Domaniç Dağları'nda kar yağışı böyle etkili oldu…
Domaniç Dağları'nda kar yağışı böyle etkili oldu…
Domaniç Dağları'nda kar yağışı böyle etkili oldu…
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23