1 dakika bile yalnız bırakmadı... Ali Koç, gasilhaneye girdi
Galatasaray maçında hayatını kaybeden Koray Şener'i 1 dakika bile yalnız bırakmayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gasilhaneye kadar girip yakınlarına başsağlığı diledi.05 Kasım 2018 Pazartesi 17:09
Galatasaray- Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için Ülker Stadı'nda tören düzenlendi. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç , Fenerbahçeli futbolcular, Şener'in ailesi ve çok sayıda taraftarın katıldığı törende Şener'in anıları hatırlandı.
Törenin ardından Şener'in cenazesi Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri tarafından omuzlanarak konvoyla Kocaeli'ne götürüldü.
Ali Koç, gasilhaneye girdi
Öte yandan yeni çıkan görüntüler, Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazandı. Gasilhanede görüntülenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Koray Şener'i ilk anından son anına kadar yalnız bırakmadı. Koç, Koray'ın bütün yakınlarıyla el sıkışarak başsağlığı diledi.
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