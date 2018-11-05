1 dakika bile yalnız bırakmadı... Ali Koç, gasilhaneye girdi

Galatasaray- Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için Ülker Stadı'nda tören düzenlendi. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç , Fenerbahçeli futbolcular, Şener'in ailesi ve çok sayıda taraftarın katıldığı törende Şener'in anıları hatırlandı.

Törenin ardından Şener'in cenazesi Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri tarafından omuzlanarak konvoyla Kocaeli'ne götürüldü.

Ali Koç, gasilhaneye girdi

Öte yandan yeni çıkan görüntüler, Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazandı. Gasilhanede görüntülenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Koray Şener'i ilk anından son anına kadar yalnız bırakmadı. Koç, Koray'ın bütün yakınlarıyla el sıkışarak başsağlığı diledi.