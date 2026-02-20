0850 kabusu sona eriyor: İstenmeyen aramaları engellemenin yolu
Vatandaşları bezdiren 0850’li aramalar tepkilerin odağı olurken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da sosyal medyadan yetkililere seslenerek “850’li numaraların hepsini kapatın” çağrısı yaptı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın tweet'inin altına onlarca yorum gelirken bir vatandaş da Grok'a "850 tarzı numaraları nasıl engelleriz" sorusunu yöneltti.
Grok istenmeyen numaraları durdurmanın formülünü kısa ve net şekilde açıkladı:
0850'li numaraları engellemek için:
1. e-Devlet üzerinden İYS'ye gir (http://turkiye.gov.tr/ticari-elektronik-ileti-yonetim-sistemi), izinlerini yönet ve çağrıları reddet.
2. Operatörüne göre: Türk Telekom için "ENGELLE" yaz 5555'e; Turkcell için müşteri hizmetleri.
3. Uygulama kullan: Android'de Truecaller, iPhone'da SpamBlocker veya Begone ile 0850 aralığını engelle.
Bu yöntemler genellikle etkili olur!