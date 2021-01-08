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İSLAM 08.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

08.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-01-08 08:29:00 -
08.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْد۪يهِ اِلٰى عَذَابِ السَّع۪يرِ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır: Her kim şeytanı dost edinirse, o da onu yoldan çıkaracak ve alevli ateşin   azabına sürükleyecektir."

 (Hac Suresi - 4)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Şeytan ve onu dost edinecek kişiler hakkında kaçınılmaz sonuç ve hükmü belirtmek üzere lafzan “Onun hakkında şöyle yazıldı” mânasına gelen bir ifade kullanılmıştır. Bu sonuç şeytana uyanın doğru yolda kalamayacağı, dolayısıyla cehennem azabına sürükleneceğidir.

Burada dikkat çeken bir husus da şudur: Şeytana insanları doğru yoldan saptırma fırsatı verilmekle beraber, ona uyanlar iradelerini bu yönde kullandıkları, ilâhî ikazları bir kenara bırakıp şeytanı dost edindikleri için sorumluluk kendilerine aittir (şeytan hakkında bilgi için bk. Fâtiha 1/1 (eûzü); Bakara 2/34; Nisâ 4/117-121; Enfâl 8/48).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 711-712

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Rüşvet alana, verene ve bunlar arasında rüşvete vasıta olana da Allah lanet etsin."   (Hakim)

"Rüşvet alan da, veren de Cehennemdedir."    (Taberani)

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