06.08.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

يُرٖيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعٖيفاً



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



"Allah yükünüzü hafifletmek ister; çünkü insan zayıf yaratılmıştır."



(Nisâ Suresi - 28) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

İnsanın zayıf yaratılmasından maksat, kulluk imtihanını kazanabilecek kadar güç ve donanımdan mahrum olması değil, imtihan gereği –iradesi ve gücü yanında– bazı zaaflarının bulunmasıdır. Bunlardan biri de cinsel arzudur. İslâm dini, bu tür arzuları yok sayan katı bir yasaklar sistemi getirmeyip bunların meşrû yollardan tatminini istemiştir. Müteakip âyetlerde değinildiği üzere insanın zaaflarından biri de mal tutkusudur.

İslâm bunun ortaya çıkaracağı ahlâkî bozulmayla ilgili uyarılarda bulunmakla beraber meşrû kazanma yollarını da teşvik etmiştir. Allah kulları için güçlük değil, kolaylık murat eder (Bakara 2/185); onları imtihan için bile olsa çıkmaz yollara zorlamaz, taşınamaz yüklerin altına sokmaz. Her bir yükümlülüğün, olağan üstü veya olağan dışı hallere bağlı kolaylıkları, yükü hafifletici ruhsatları vardır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 49



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır, günahı alenî işleyenler hariç.



Kişinin geceleyin işlediği kötü bir ameli Allah örtmüştür.

Ama, sabah olunca o: 'Ey falan, bu gece ben şu şu işleri yaptım!' der. Böylece o, geceleyin Allah kendisini(n işlediği günahı) örtmüş olduğu halde, sabahleyin, üzerindeki Allah'ın örtüsünü açar.

İşte bu da günahı alenî işlemenin bir çeşididir."



(Buharî, Edeb 60; Müslim, Zühd 52-2990)







GÜNÜN SÖZÜ:



"Sözünü tartmadan söyleyen, aldığı cevaptan incinmesin."



(Mevlâna Celâleddin)





