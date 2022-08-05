  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 05.08.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

05.08.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-08-05 05:54:00 -
05.08.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰىۙ

مِنْ نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰىࣕ

وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰىۙ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Rahime atıldığı zaman nutfeden (embriyo) erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O’dur."

"Öteki yaratma da (öldükten sonra diriltme) O’na aittir."

 (Necm Suresi, 45-46,47)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:  

Âyetlerde insanın hayat-ölüm çizgisi içinde cereyan eden her oluşun ve evrende olup biten her şeyin Allah Teâlâ’nın irade ve kudretine bağlı bulunduğunu gösteren örnekler verilmekte; 50-54. âyetlerde de inkârcılıkları sebebiyle helâk edilen bazı eski toplumların başına gelenler hatırlatılmaktadır.

47. âyette geçen ve “öteki yaratma” diye tercüme edilen “en-neş’etü’l-uhrâ” tamlaması genellikle “öldükten sonra diriltme” mânasıyla açıklanmıştır. Râzî, önceki âyetlerde insanın yaratılışından söz edilmesini ve başka bazı delilleri dikkate alarak bu tamlamayla, cenine ruhun üflenmesine işaret edilmiş olabileceği kanaatine ulaştığını belirtir (XXIX, 21).



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  

"Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi ferah evidir. Buraya ancak çocukları sevindirenler girer."

(Feyzu’l-Kadir, II/468, Hadîs No: 2321)

GÜNÜN SÖZÜ: 

"Kusurların en büyüğü insanın kendi kusurlarından habersiz olmasıdır."

(Thomas Carlyle)


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23