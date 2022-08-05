05.08.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰىۙ



مِنْ نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰىࣕ



وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰىۙ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



"Rahime atıldığı zaman nutfeden (embriyo) erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O’dur."



"Öteki yaratma da (öldükten sonra diriltme) O’na aittir."



(Necm Suresi, 45-46,47) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Âyetlerde insanın hayat-ölüm çizgisi içinde cereyan eden her oluşun ve evrende olup biten her şeyin Allah Teâlâ’nın irade ve kudretine bağlı bulunduğunu gösteren örnekler verilmekte; 50-54. âyetlerde de inkârcılıkları sebebiyle helâk edilen bazı eski toplumların başına gelenler hatırlatılmaktadır.

47. âyette geçen ve “öteki yaratma” diye tercüme edilen “en-neş’etü’l-uhrâ” tamlaması genellikle “öldükten sonra diriltme” mânasıyla açıklanmıştır. Râzî, önceki âyetlerde insanın yaratılışından söz edilmesini ve başka bazı delilleri dikkate alarak bu tamlamayla, cenine ruhun üflenmesine işaret edilmiş olabileceği kanaatine ulaştığını belirtir (XXIX, 21).







ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi ferah evidir. Buraya ancak çocukları sevindirenler girer."



(Feyzu’l-Kadir, II/468, Hadîs No: 2321)







