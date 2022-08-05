05.08.2022 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰىۙ
مِنْ نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰىࣕ
وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰىۙ
Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla
"Rahime atıldığı zaman nutfeden (embriyo) erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O’dur."
"Öteki yaratma da (öldükten sonra diriltme) O’na aittir."
(Necm Suresi, 45-46,47) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Âyetlerde insanın hayat-ölüm çizgisi içinde cereyan eden her oluşun ve evrende olup biten her şeyin Allah Teâlâ’nın irade ve kudretine bağlı bulunduğunu gösteren örnekler verilmekte; 50-54. âyetlerde de inkârcılıkları sebebiyle helâk edilen bazı eski toplumların başına gelenler hatırlatılmaktadır.
47. âyette geçen ve “öteki yaratma” diye tercüme edilen “en-neş’etü’l-uhrâ” tamlaması genellikle “öldükten sonra diriltme” mânasıyla açıklanmıştır. Râzî, önceki âyetlerde insanın yaratılışından söz edilmesini ve başka bazı delilleri dikkate alarak bu tamlamayla, cenine ruhun üflenmesine işaret edilmiş olabileceği kanaatine ulaştığını belirtir (XXIX, 21).
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi ferah evidir. Buraya ancak çocukları sevindirenler girer."
(Feyzu’l-Kadir, II/468, Hadîs No: 2321)
"Kusurların en büyüğü insanın kendi kusurlarından habersiz olmasıdır."
(Thomas Carlyle)