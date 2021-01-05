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İSLAM 05.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

05.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-01-05 08:30:00 -
05.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُ۫سِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۜ رَبَّـنَٓا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَـالِحاً اِنَّا مُوقِنُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"O günahkârları rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen:

"Rabbimiz! Gördük ve işittik; bizi geri gönder de rızâna uygun işler yapalım, artık kesin olarak inandık!"

 (Secde Suresi - 12)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Bu âyetlerde âhiret sahnelerinden biri canlı bir biçimde tasvir edilip güçlü bir uyarı yapılmaktadır: Dünya hayatının var ediliş hikmeti olan sınavın süresi sona erdikten sonra iman etmenin ve pişmanlık sergilemenin hiçbir değeri olmayacaktır; bu sebeple herkes ecel gelip çatmadan aklını başına toplamalı ve Allah’ın ezelî ilmindeki gerçekle yüz yüze gelmeden kendisine tanınan fırsatı değerlendirmelidir. Yüce Allah dileseydi elbette herkesin dünya hayatında doğru yolu izlemesini sağlayabilirdi; fakat O, bu hayatı şuurlu varlıklar için bir imtihan alanı kılarak anlamlandırmayı murat etmiş, yükümlü tuttuğu varlıklara da bunu bildirmiştir.

12. âyette geçen mücrimîn kelimesinin sözlük anlamı “suçlular, günahkârlar” olmakla beraber, burada öncelikle –10 ve 11. âyetlerde belirtildiği üzere– öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenlerden ve dünyada iken inanmadıklarını âhirette itiraf edenlerden söz edildiği için bu kelimeyi “inkârcılar” şeklinde anlamak gerekir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 353

 

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Akrabalarıyla ilişkiyi kesen Cennet'e giremez." (Buhârî, Edeb, 11 )

AÇIKLAMASI:

Bunun manası, "Cezasını çekmeden veya affedilmeden cennete giremez." demektir.

Burada sıla-i rahmi kesmenin cehennem fiili olduğu, Cennetlik bir fiil olmadığı ifade edilmiştir. Ayrıca kişi tövbe etmedikçe ve sıla-i rahimde bulunmadıkça, bundan dolayı hesaba çekileceğine de işaret etmektedir.

İslam'ın çokça ehemmiyet verdiği hususlardan biri de sıla-i rahimdir. Yani akrabalar, yakınlar arasındaki münâsebet. Bunun iyi olması, karşılıklı sevgi, saygı ve yardımlaşma esasına dayanması gerekmektedir.

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