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03.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

03 Eylül 2019 Salı 07:32
03.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينُ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

Kesin olan şey (ölüm) gelinceye kadar rabbine kulluk et."

(Hicr Suresi, âyet:99)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ: 

Kuşkusuz, “Allah’ı hamd ile tesbih et!” buyruğu, hem “elhamdülillâh..., sübhânallah...” gibi güzel sözlerle dilimizi süslemeyi hem bu ifadelerin anlamıyla kalp ve zihnimizi bezemeyi hem de bu inancıhayatımızın belirleyici ilkeleri kılmayı gerektirir. “Secde et” yerine “...secde edenlerden ol!” buyurulması da müslümanların Hak yolunda birlikte davranmalarını, aynı inancı ve dinî davranışı paylaşmalarını ima etmektedir. 
 
 Kulun rabbini hamd ile tesbih etmesi, yani O’nu övgüyle anarak her türlü eksiklikten, şanına yaraşmayacak niteliklerden tenzih edip yüceltmesi; rabbi karşısındaki tevazuunun, O’na karşı duyduğu derin saygının en çarpıcı ifadesi olmak üzere huzurunda secdeye kapanması ve nihayet hayatı boyunca rabbine bu şekilde kulluğunu sürdürmesi, hem bir kulluk görevi hem bütün kötülere ve kötülüklere karşı rabbinin yardım ve desteğine liyakat kazanmasının şartı hem de O’ndan gelen yardım ve lutuflar için bir şükür görevidir.
 
 Böylece Hicr sûresi gerek Peygamber efendimizi gerekse onun şahsında ümmetini kötüleri ve kötülükleri yenme hususunda azimli ve kararlı davranmaya, Cenâb-ı Hakk’ın yardım ve desteğini yanımızda bilerek ümitli ve azimli olmaya, bunun için de hayatımız boyunca rabbimizin şanını yüceltip kulluğumuzu sürdürmeye çağıran, bu yönde bizi aydınlatan âyetlerle son bulmaktadır.

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır;

 şerliniz ise kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır."

(Tirmizî, Fiten, 76)

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 07:32
  1. 03.09.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Hicr 99
  3. ölüm
  4. sizin hayırlınız
  5. şerliniz

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