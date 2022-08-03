03.08.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعٖينَۙ



اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصٖينَ



قَالَ فَالْحَقُّؗ وَالْحَقَّ اَقُولُۚ



لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعٖينَ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



"İblîs, “Senin kudretine andolsun ki rabbim, içlerinden samimi kulların hariç, insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım” dedi.

Allah buyurdu: “O zaman gerçek -ki ben hep gerçeği söylerim- şudur:

Kesinlikle ben cehennemi, sen ve bütün sana uyanlarla dolduracağım!”"



(Sâd Suresi, 82-83-84-85) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Burada belirtilmemekle birlikte, başka âyetlerde meleklerin secde etmeleri emredilen bu ilk insanın Hz. Âdem olduğu bildirilmiştir. Bundan önceki âyetlerde melekler topluluğunun tartışmasına atıf yapılmasına ve ilk insan konusuyla münasebet kurulmasına bakılırsa burada Hz. Âdem’in yaratılışına ve İblis’in onun karşısındaki olumsuz tutumuna, bu yüzden Allah’a âsi olup rahmetten kovulmasına dair bilgilere yer verilmekle, bilhassa Hz. Muhammed’in bu bilgileri ancak vahiy yoluyla almış olabileceği ortaya konmuş; böylece ona vahiy geldiğine, dolayısıyla peygamberlik görevi verildiğine inanmayan müşrikler ikna edilmek istenmiştir.

Ayrıca bu âyetler insanın, yaratıcısının kim olduğunu, kendi aslının ne olduğunu, nereden geldiğini anlayıp kavraması; şeytanî kışkırtmalara karşı dikkatli olması gerektiğini; Allah’a inanıp dayanan, ihlâsla Allah yoluna koyulanlar üzerinde şeytanî kışkırtmaların asla etkili olamayacağını, zira Allah’ın, yardımıyla onların yanında olduğunu bildirmektedir (âyetlerin ayrıntılı tefsiri için bk. Bakara 2/34; A‘râf 7/11-18; Hicr 15/28-40).



Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri





(Şeytan resmi temsilidir.)



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Arabozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez.”



(T1963 Tirmizî, Birr, 41)

GÜNÜN SÖZÜ:



"Kıymeti bilinmeyen nimet elden alınır."



(M. Said Coşan)



