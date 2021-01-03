03.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







نَبِّئْ عِبَاد۪ٓي اَنّ۪ٓي اَنَا الْغَفُورُ الرَّح۪يمُۙ وَاَنَّ عَذَاب۪ي هُوَ الْعَذَابُ الْاَل۪يمُ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir.."



"Ama azabım da çok elem verici bir azaptır!"

(Hicr Suresi - 49-50) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"İnsanlar arasına bozgunculuk ve kötülük sokmaktan sakının! Çünkü böyle hareket, dini yok eder.”

(Ebu Dâvûd, "Edeb", 50)