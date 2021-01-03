03.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
نَبِّئْ عِبَاد۪ٓي اَنّ۪ٓي اَنَا الْغَفُورُ الرَّح۪يمُۙ وَاَنَّ عَذَاب۪ي هُوَ الْعَذَابُ الْاَل۪يمُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir.."
"Ama azabım da çok elem verici bir azaptır!"
(Hicr Suresi - 49-50) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"İnsanlar arasına bozgunculuk ve kötülük sokmaktan sakının! Çünkü böyle hareket, dini yok eder.”
(Ebu Dâvûd, "Edeb", 50)