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İSLAM 03.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

03.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-01-03 09:16:00 -
03.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



نَبِّئْ عِبَاد۪ٓي اَنّ۪ٓي اَنَا الْغَفُورُ الرَّح۪يمُۙ     وَاَنَّ عَذَاب۪ي هُوَ الْعَذَابُ الْاَل۪يمُ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir.."

"Ama azabım da çok elem verici bir azaptır!"

 (Hicr Suresi - 49-50)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"İnsanlar arasına bozgunculuk ve kötülük sokmaktan sakının! Çünkü böyle hareket, dini yok eder.”

 (Ebu Dâvûd, "Edeb", 50) 

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