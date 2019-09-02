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02.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

02 Eylül 2019 Pazartesi 06:31
02.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَنْ يَكْسِبْ خَط۪ٓيـَٔةً اَوْ اِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِه۪ بَر۪ٓيـٔاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَـاناً وَاِثْماً مُب۪يناً۟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur."

(Nisa Suresi, âyet:112)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 
 
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“İnsanların en kârlısı, ömrü uzun, ameli güzel olandır.”  (Tirmizi)

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 06:31
  1. 02.09.2019 Günün âyet ve hadisi

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