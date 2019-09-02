02.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَمَنْ يَكْسِبْ خَط۪ٓيـَٔةً اَوْ اِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِه۪ بَر۪ٓيـٔاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَـاناً وَاِثْماً مُب۪يناً۟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur."

(Nisa Suresi, âyet:112) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



