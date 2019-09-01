01.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِـعُ عَنِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُواۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ۟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez."





(Hac Suresi, âyet:38) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Makbul haccın karşılığı cennetten başka bir şey değildir. Umre de diğer bir umre ile arasındaki günahları siler."

(Nesai, Menasik,3; Müslim, Hac, 437; İbn-i Mace, Menasik, 3)