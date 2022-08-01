01 Ağustos 1965: Alparslan Türkeş’in CKMP Genel Başkanlığına Seçilmesi

1 Ağustos 1965: Alparslan Türkeş’in CKMP Genel Başkanlığına Seçilmesi

27 Mayıs Darbesi’nin kurmaylarından Albay Alparslan Türkeş, 31 Mart 1965 tarihinde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katılmıştı. Türkeş, 1 Ağustos 1965 günü Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Büyük Kurultay’ında Genel Başkanlığına seçildi. Aynı yıl yapılan genel seçimlerde Ankara milletvekili oldu.





Taha Akyol o günleri şöyle anlatır: Türkeş’in CKMP liderliğine seçilmesi, bizim kuşağın sağ kanadındaki gençler için bir dönüm noktası oldu. Menderes’in Demokrat Partisine göre, “1946 ruhu"nun daha sert kanadını oluşturan Millet Pârtisi’nin önde gelen isimlerinden Ahmet Tahtakılıç’a karşı, “İhtilalin Kudretli Albayı” 1 Ağustos 1965’teki kongrede Genel Başkan seçilmişti! “Yeni İstanbul” gazetesindeki ateşli yazılarıyla 27 Mayıs Darbesine karşı verdiği mücadelede ün kazanan AP’li Gökhan Evliyaoğlu, partisinden istifa edip, Türkeş'le beraber CKMP’ye katılıyordu. Hem “Menderesçi’’ idik, hem “Türkeşçi" idik...(Akyol,1998:21)







1 Ağustos 1977: II. Milliyetçi Cephe Hükümeti’nin Güvenoyu Alarak Göreve Başlaması

Cumhurbaşkanı Korutürk, hükümeti kurmak için Ecevit’i görevlendirdi ise de; Ecevit, güvenoyu alamadı. Bu sefer de hükümeti kurmak için Demirel’i yetkili kıldı. 21 Temmuz 1977’de, Demirel; Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş’in başbakan yardımcısı olduğu, AP’den; 19, MSP’den; 7, MHP’den; 4 bakanın içinde yer aldığı, AP-MSP-MHP Koalisyon Hükümeti’ni kurdu. Bu hükümete, “V. Demirel Hükümeti” veya “II. Milliyetçi Cephe Hükümeti” dendi. 1 Ağustos’ta, güvenoyu alarak da göreve başladı.





Eski Bakan İ. Hakkı Birler o günleri şöyle anlatıyor: Biz bu görüşmeleri yaparken Demirel de, Erbakan ve Türkeş’le pazarlıklarını sürdürdü ve 19 Temmuz 1977’de pazarlıklar neticelendi. 1 Ağustos’ta da güven oylaması yapıldı, AP’den sadece Ankara Milletvekili Orhan Alp oylamaya katılmadı ve 219 ret oyuna karşı, 219 evet oyuyla İkinci MC Hükümeti göreve başlamış oldu, (Birler,2010:722)