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Otomotiv 0 faizle otomobil fırsatı! Bu marka Egea'dan bile ucuz
Otomotiv

0 faizle otomobil fırsatı! Bu marka Egea'dan bile ucuz

Yeniakit Publisher
2024-07-29 11:32:00 -
0 faizle otomobil fırsatı! Bu marka Egea'dan bile ucuz

Ford, Türkiye'deki en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olarak dikkat çekiyor. Şirketin popüler modellerinden biri olan Focus, otomobil severler arasında ilgi uyandırıyor. İşte detaylar...

Güncel fiyat listesinde, Focus için %0 faiz avantajı sunulduğu göze çarptı.

O faizle otomobil fırsatı!

Otomobil almayı düşünen birçok kişi, yeni araç satın alırken fiyat ve performans açısından değerlendirme yapıyor. Uygun fiyatlı modeller sunan markalar, geniş bir ilgi görüyor. Fiat, Ford, Dacia, Chery ve Renault gibi markalar, tercih edilen seçenekler arasında öne çıkıyor.

EGEA'YA GÖRE DAHA UYGUN FİYATLI FOCUS FIRSATI

Ford'un Focus modeli, Türkiye'deki birçok müşteri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bununla birlikte, Fiat'ın Egea Sedan modeli de şık tasarımı ve rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor.

2024 model Ford fiyat listesine göre, bireysel müşterilere özel olarak sunulan 200.000 TL, 12 ay, %0 faiz imkanı mevcut. Ford Focus 2024 model Sedan 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Trend X, 1.504.900 TL'den satışa sunuluyor. Öte yandan, Fiat Egea Sedan 2024 model Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT, kampanya kapsamında 1.537.900 TL'den alıcı bekliyor.

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