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Aktüel Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Bağdat’ta
Aktüel

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Bağdat’ta

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:38:56 -
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Bağdat’ta

BAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Yunanistanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede bu ükeden alternatif enerji konusunda yararlanmak istediklerini söyledi.

Hüseyin, Bağdat’ta bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, 1998’den sonra Bağdat’a ilk ziyaretin Dendias tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çekerek bu ziyareti "tarihi" şeklinde nitelendirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Yunanistan’ın Irak için önemli bir ülke olduğunu ifade ederek, "Yunanistan, NATO'da, Avrupa Birliğinde ve terörle mücadele alanlarında önemli rol oynuyor. Yunanistan’ın DEAŞ’la mücadelemizdeki rolü ve desteğini de memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Irak’taki Yunan şirketlerin durumunu da görüşme sırasında ele aldıklarını aktaran Hüseyin, alternatif enerji konusunda da Yunanistanlı şirketlerden yararlanmak istediklerini dile getirdi.

Hüseyin, görüşmede bölgedeki gerginliği de ele aldıklarını aktararak, söz konusu gerginliğin bırakılıp barışçıl diyalog yolunun seçilmesi gerektiği konusunda anlaştıklarını aktardı.

Yunan Bakan Dendias da Bağdat’a 22 yıl sonra ülkesinden ilk resmi ziyareti kendisinin yaptığını söyleyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu ifade etti.

Dendias, "İkili mutabakat zaptı imzalamamız da bunun göstergesi. Yunanlı şirketler Irak’ta sağlık ve enerji alanında yatırım yapmak istiyor. Irak’ta istikrarı destekliyoruz ki bu istikrar bölgenin istikrarı demektir." ifadelerini kullandı.

İki bakan, toplantının ardından ortak mutabakat zaptı imzaladı.

- Erbil’de Yunanistan Başkonsolosluğu açılacak

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Bağdat’ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Mustafa el-Kazımi ile görüştükten sonra Erbil’e giderek, oradaki Yunanistan Başkonsolosluğunun açılışını yapacak.

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