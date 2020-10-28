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Aktüel Yemenli alimlerden Fransız ürünlerine boykot çağrısı
Aktüel

Yemenli alimlerden Fransız ürünlerine boykot çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:47:56 -
Yemenli alimlerden Fransız ürünlerine boykot çağrısı

ADEN (AA) - Yemen Alimler Heyeti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını "provokatif ve düşüncesiz" şeklinde nitelendirerek, Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrısı yaptı.

Yemen Alimler Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadelere tepki gösterildi.

Açıklamada, "İslam'a ve onun yüce Peygamberine yönelik hakaretler ve Peygamberimize yönelik hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmaya devam etmesi, dünya çapında bir buçuk milyar Müslümanı dehşete düşürmüş ve rencide etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bu söz konusu olayı destekleyen açıklamaları "provokatif ve düşüncesiz" şeklinde nitelendirilirken, Müslümanların bu duruma sessiz kalmamaları gerektiği ifade edilerek, Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Arap ve Müslüman ülkelerin koordinasyon içerisinde uluslararası diplomasi yürütmeleri, İslam dinine ve onun peygamberine yönelik saldırıların durdurulması için gerekli önlemleri almaları istendi.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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