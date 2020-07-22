Ürdünlü öğretmenler, 2019'da imzalanan anlaşmanın uygulanması için gösteri düzenledi

AMMAN (AA) - Ürdün'de öğretmenler, hükümet ile Ürdün Öğretmenler Sendikası arasında Ekim 2019'da imzalanan anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent Amman'da bir grup öğretmenin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine yaklaşık 2 bin öğretmen Muhammed el-Fatih Camisi önünden Öğretmenler Sendikası binası önüne kadar bir kilometrelik bir protesto yürüyüşü düzenledi.

Sendika Başkan Yardımcısı Nasır Nevasır ve sendika üyelerinin de katıldığı yürüyüşte öğretmenler, hükümetten Ekim 2019'da imzaladığı anlaşma şartlarını yerine getirmesini talep etti.

Öğretmenler yürüyüşte "Maaş artışı vazgeçilmez bir haktır", " Öğretmenlerin haklarının önemsenmemesine yeter!", "Yaşasın öğretmenler, yaşasın sendika!" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride AA muhabirine konuşan Öğretmenler Sendikası Sözcüsü Nureddin Nedim, "Bu öğretmenler Ürdün halkının da şahit olduğu hükümetin imzaladığı anlaşmanın uygulanmasını talep etmek için buraya geldiler." dedi.

Nedim, anlaşma maddelerinin büyük bir kısmının maddi koşullarla ilgisi olmadığı halde hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve maddi koşulları bahane ederek anlaşma şartlarını yerine getirmediğini söyledi.

Sözcü Nedim ifadelerini şöyle tamamladı:

"Bugün zammın, temel talep olduğu yönündeki söylemler olayı çarpıtmaktan başka bir şey değil. 2019'da imzalanan anlaşma bugün uygulanmıyor. Öğretmen maaşlarına zam, anlaşmanın bir maddesiydi."

Ürdün hükümeti nisan ayı ortasında 1 Mayıs'tan 2020 sonuna kadar öğretmenler ve askerlerin maaşları için belirlenen artışın Kovid-19 salgınının getirdiği koşullar nedeniyle askıya alındığını duyurmuştu.

Ürdün hükümeti ve Öğretmenler Sendikası arasında Eylül 2019'da öğretmen maaşlarındaki zammı da kapsayan 15 maddelik bir anlaşma imzalanmıştı.



