Umman ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları, Umman'da 349'a, Bahreyn'de 130'a yükselirken, Filistin'de vaka sayıları arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 1660 kişide virüs tespit edildiği, 1312 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 349'a, vakaların 71 bin 547'ye, iyileşenlerin 47 bin 922'ye çıktığı ifade edildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 894 kişinin enfekte olduğu, 1083 kişinin iyileştiği belirtildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 130'a, vakaların 37 bin 316'ya, iyileşenlerin 33 bin 455'e çıktığı ifade edildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 356 kişinin enfekte olduğu, 16 hastanın da iyileştiği aktarıldı.

Vakaların 11 bin 279'a, iyileşenlerin 2 bin 124'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, Batı Şeria ile Gazze'nin yanı sıra Doğu Kudüs'teki rakamların da toplam sayı içinde zikredildiği bilgisi verildi.