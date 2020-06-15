  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: "PKK, başı ezilmesi gereken ortak düşmandır"

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:30:46 -
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: "PKK, başı ezilmesi gereken ortak düşmandır"

BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, terör örgütü PKK'nın çocuk katili olduğunu belirterek, "PKK, başı ezilmesi gereken ortak düşmandır." dedi.

Yıldız, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'yla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Arapça paylaşımda bulundu.

"PKK, çocukları ve öğretmenleri katlediyor." ifadelerini kullanan Büyükelçi Yıldız, terör örgütünün kutsal şehit kanının dökülmesinin müsebbibi olduğunu belirtti.

Yıldız, paylaşımının devamında, "PKK, terör örgütüdür ve zehirden ibarettir. PKK, başı ezilmesi gereken ortak düşmandır." ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı