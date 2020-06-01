Özbekistan'da yeni doğal gaz kuyusu bulundu

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın güneyindeki Kaşkaderya bölgesindeki çalışmalar sonucunda yeni bir doğal gaz kaynağı keşfedildi.

Ülkenin milli enerji şirketi Özbekneftgaz'dan yapılan açıklamada, Kaşkaderya vilayetinin Talımarcan sahasında yapılan arama-keşif çalışmaları sonucunda bölgede yeni bir doğal gaz kuyusunun bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, 3 bin 680 metre derinliğindeki kuyunun günlük 200 bin metreküp doğal gaz üretme kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

Kuyuda üretime başlanabilmesi için yeterli ekonomik doğal gaz akışının temin edildiği aktarılan açıklamada, kuyuda yapılacak çalışmalar sonucunda günlük üretim kapasitesinin 400 bin metreküpe çıkarılmasının öngörüldüğü vurgulandı. Kuyunun toplam rezervi hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

Yıllık ortalama 60 milyar metreküp üretimle dünyanın önemli doğal gaz üreticileri arasında yer alan Özbekistan'da yaklaşık 1,1 trilyon metreküp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

Özbek hükümeti, 2021'e kadar petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleştirilecek 78 proje için toplam 30,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.