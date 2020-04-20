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Aktüel

Mısır’da mahsur kalan 164 Türk vatandaşı tahliye edildi

2020-04-20 18:39:52 -
Mısır’da mahsur kalan 164 Türk vatandaşı tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle Mısır'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye dönüşü sağlandı.

Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği yetkilisinden alınan bilgiye göre çoğunlukla turist, iş adamı ve işçilerden oluşan 164 Türk vatandaşını taşıyan tahliye uçağı, yerel saat ile 15.10’da kalkış yaptı.

Ülkeye döndüklerinde karantinada kalmak için vatandaşların taahhütname imzaladığı ve havaalanında sosyal mesafeye dikkat edildiğini belirten yetkili, şunları söyledi:

"Büyükelçiliğimizce Mısır’ın farklı şehirlerindeki vatandaşlarımız tek tek arandı. Sokağa çıkma yasağı ve koronavirüse karşı alınan diğer önlemler göz önünde bulundurularak, Mısır makamlarıyla gerekli geçiş kolaylığı için koordinasyon sağlandı."

Türkiye’nin Mısır Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur’un bizzat havaalanına giderek vatandaşların yanında yer aldığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan uçaktaki yolculardan Murat Melayim yerel saatle 18.00 sularında İstanbul’a iniş yaptıklarını söyledi.

Mısır'da uzun yıllardır yaşadığını anlatan Melayim, "14 gün karantina şartını taahhüt ederek, Büyükelçilik tarafından koordine edilen uçuşla bugün Türkiye'ye dönmeye karar verdim. İnşallah salgının sona ermesi ve durumun normale dönmesinin ardından Mısır’a tekrar döneceğim." dedi.

Mısır’dan geçen hafta bazı Türk firmalarında çalışan 76 kişi, mart ayında ise Mısır’da geçici süreyle bulunan bir grup öğrenci, kamu çalışanı ve işçilerden oluşan toplam 82 kişi tahliye edilmişti.

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