  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Libya sahil güvenliğinden Akdeniz'de düzensiz göçmen operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:45:18 -
Libya sahil güvenliğinden Akdeniz'de düzensiz göçmen operasyonu

TRABLUS (AA) - Libya sahil güvenlik ekiplerinin, Akdeniz'de 131 düzensiz göçmeni yakaladığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin, 13'ü çocuk, 131 düzensiz göçmeni yakalayarak, başkent Trablus'a geri götürdüğünü aktardı.

Açıklamada, IOM ekiplerinin, göçmenlerin sağlık taramalarını yapmak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere Trablus'ta karaya çıkma noktasında hazır bulunduğu belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin uyruklarına ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı