  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Cuveyli, Hafter'in açıkladığı petrol anlaşmasını reddetti
Aktüel

Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Cuveyli, Hafter'in açıkladığı petrol anlaşmasını reddetti

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:36:35 -
Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Cuveyli, Hafter'in açıkladığı petrol anlaşmasını reddetti

TRABLUS (AA) - Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik'in ülkede petrol üretimi ve ihracatına yeniden başlanması konusundaki anlaşmasını reddettiğini açıkladı.

Batı Bölgesi Komutanı Cuveyli, özel televizyon kanalı Libya el-Ahrar'a ülkede petrol üretimi ve ihracatına yeniden başlanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hafter ve Başbakan Yardımcısı Muaytik'in petrol konusundaki anlaşmasını reddettiğini söyleyen Cuveyli, "Ülke içine ve dışarıya açıkça ilan ediyoruz, bu saçmalıklar geçmeyecek ve açıklanmayan herhangi bir anlaşma başarısızlığa mahkum olacaktır." dedi.

Libya'nın bütünlüğüne önem verenlerin tavizlerini açıklamasını ve yaklaşan uluslararası diyaloglarda kişisel çıkarlarından uzak durmasını isteyen Cuveyli, Başkanlık Konseyi üyeleri ve Tobruk Temsilciler Meclisi milletvekillerinden petrol anlaşmasıyla ilgili bir tutum sergilemelerini beklediğini ifade etti.

Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün Hafterin petrol tesislerini yeniden açtığını duyurmasından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Muaytik ile petrol üretimi ve ihracatıyla ilgili anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

Libya el-Ahrar kanalının haberinde, Hafter ve Muaytik arasında varılan anlaşmanın Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştiği aktarılmıştı.

Muaytik de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trablus'taki Merkez Bankasının, bütçede onaylanan aylık veya üç aylık ödemeleri "gecikmeksizin ve teknik komitenin talep ettiği anda" karşılamakla yükümlü tutulması konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etmişti.

Hafter, 8 aydır kapalı tuttuğu petrol tesislerini dün yeniden açtığını duyurmuş, petrol gelirlerinin adil dağıtımını garanti edecek gerekli tüm şartlar ve önlemler uygulanarak, petrol üretim ve ihracatının başlatıldığını söylemişti.

Petrol blokajının, "gelirlerin terörizmin desteklenmesinde kullanılmayacağının garanti edilmesi şartıyla" kaldırıldığını ileri süren Hafter, bu kararı "Libya halkının yaşam şartlarındaki kötüleşmeden dolayı aldığını" kaydetmişti.

- Hafter'in petrol blokajı

Ekonomisinin tamamına yakını petrole dayalı olan Libya'da, hidrokarbon kaynaklarının yaklaşık yüzde 80'i Hafter milislerinin kontrolündeki doğu bölgelerinde bulunuyor.

Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümetine karşı petrolü koz olarak kullanarak, hükümete giden gelirleri kesmek için kontrol ettiği bölgelerdeki petrol sahaları ve tesislerini ocak ayı ortasında kapattı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu verilerine göre, Hafter'in petrol üretim ve ihracatını illegal yollarla engellemesi nedeniyle, ülke ekonomisinin 8 aylık maddi kaybı 10 milyar doları buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler
Gündem

Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler

Ortadoğu uzmanı Prof.Dr. Cengiz Tomar, Arap televizyonunda Türkiye aleyhine yapılan konuşmalar sonrası Hafter ve Mısır yanlısı konuklara ser..
Canlı yayında çok konuşulacak sözler! Abdullah Çiftçi bu kez tarih vererek çocukları uyardı
Gündem

Canlı yayında çok konuşulacak sözler! Abdullah Çiftçi bu kez tarih vererek çocukları uyardı

Stratejist Abdullah Çiftçi, dünyada büyük bir yıkıma yol açan koronavirüs pandemisi ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı...
Dünya ajansları bölgede yaşananları canlı olarak aktarıyor! Yunanistan'ı kasırga vurdu
Dünya

Dünya ajansları bölgede yaşananları canlı olarak aktarıyor! Yunanistan'ı kasırga vurdu

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kriz yaşayan Yunanistan'da gündem bugün itibariyle yerle bir oldu.
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı