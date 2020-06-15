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Libya Başsavcılığından Terhune’deki toplu mezarlarla ilgili 20 kişi hakkında yakalama kararı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:28:04 -
Libya Başsavcılığından Terhune’deki toplu mezarlarla ilgili 20 kişi hakkında yakalama kararı

TRABLUS (AA) - Libya Başsavcılığı başkent Trablus’un güneydoğusundaki Terhune kentinde bulunan toplu mezarlarla ilgili 20 kişi hakkında yakalama emri çıkardı.

Libya hükümetinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basım birimi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yakalama kararı çıkarılan kişilerin çoğu ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile iş birliği yapan Terhune’deki Kani kabilesine mensup.

Açıklamada, Başsavcılığın haklarında yakalama kararı çıkardığı sanıkların isimlerine de yer verildi.

Kani kabilesi üyelerinin Terhune’de Hafter muhaliflerini sindirmek için kadınların da içinde bulunduğu bazı kişileri kaçırdıkları Libyalı yetkililer tarafından dile getirilmişti.

Terhune’yi 5 Haziran'da ele geçiren Libya ordu birlikleri Terhune Devlet Hastanesi'nde 106 ceset bulmuş, 12 Haziranda ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit edilmişti.

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