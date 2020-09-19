Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesi Hastanesi, Kovid-19 ile mücadelede önemli işlev gördü

NUR SULTAN (AA) - ALİİA RAİMBEKOVA - Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Hastanesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede önemli işlev gördüğünü bildirdi.

Tomar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının zirve yaptığı haziran ve temmuz aylarında üniversite hastanesinin mümkün olduğunca hastalara hizmet verdiğini belirtti. Tomar, "Salgın sürecinde Türkiye'nin Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri internet üzerinden üniversite hocalarına ve hastane doktorlarına salgınla mücadele konusunda seminerler verdi. Hastanemiz önemli işlev gördü." diye konuştu.

Şu an ülkede Kovid-19 ile ilgili durumun iyi olduğunu ancak tüm dünyada olduğu gibi Kazakistan'da da ikinci dalganın gelme ihtimali olduğunu söyleyen Tomar, "Bunun için şimdiden hazırlıkları yapıyoruz. Hastanemize Türkiye'den Kovid-19 ile mücadelede tecrübeli bir başhekimimiz geldi." dedi.

Tomar, üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanlığınca Türkiye'den gönderilen tıbbi koruyucu malzeme yardımının hastaneye ulaştığını aktardı.

- "Hastanemizi en modern sistemlerle donatmayı planlıyoruz"

Salgının olası ikinci dalgasında hastanenin daha ne yapabileceğini ve eksiklerini tespit ettiklerini kaydeden Tomar, "Hastanemizi, Mütevelli Heyet Başkanlığı, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla en modern sistemlerle donatmayı planlıyoruz. 2021 ortalarında hastanemiz tüm yönleriyle en üst düzey bir tıp fakültesi hastanesi haline getirilecek. İnşallah kardeş Kazakistan halkına Türkiye'nin tecrübesini sunacağız. 5-6 ay içerisinde hastanemiz bölgenin en nitelikli hastanelerinden biri olacak." ifadesini kullandı.

Tomar, hem Türkiye'den doktorlar getireceklerini hem de hastanede çalışan Kazak doktorları tecrübe paylaşımı için Türkiye'ye göndereceklerini aktardı.

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin 30 yıllık süreç içerisinde 80 binden fazla öğrenci mezun ettiğini kaydeden Tomar, bunların önemli kısmının üniversitenin en büyük fakültesi Tıp Fakültesi mezunları olduğunu söyledi.

Tomar, Kazakistan'da tıp eğitimi sisteminin Türkiye'den farklı olduğuna, tıp fakültelerinin hastanelerinin bulunmadığına işaret etti. "Amacımız hastanemizi, Türkiye'deki gibi hem öğrencilerin eğitim gördüğü hem de halka hizmet veren bir hastane haline getirmek." diyen Tomar Kazakistan halkına hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Tomar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'den Türkistan'a üst düzey doktorlar geleceğini, doktorların hem nitelikli ameliyatlar yapacağını hem de öğrencileri yetiştireceğini kaydetti.