Katarlı ve Türk yetkililer, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri görüştü

DOHA (AA) - Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin, Doha Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Burak Çetin ile iki ülke arasındaki askeri ilişkileri ele aldı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Bin Şahin, Türk Ataşe Çetin ile Doha'da bir araya geldi. Katarlı bazı subayların da iştirak ettiği görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ilişkiler ve bunların geliştirilmesi konusu görüşüldü.

Katar ve Türk silahlı kuvvetleri arasındaki "Nasr 2020" askeri tatbikatı 29 Ekim Perşembe günü sona ermişti.

Türkiye ile Katar askeri ilişkileri, Haziran 2017'de patlak veren Körfez krizinin ardından daha da güçlendi.











