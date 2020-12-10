Kalp hastası Suriyeli Mahmut bebek Türkiye'de yaşama tutundu

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Suriye'nin İdlib kentinde kalbinin alt odacıklarından ikisi gelişmeyen ve akciğerine giden damarı tıkalı olarak dünyaya gelen 2 aylık Mahmut bebek, tedavi için getirildiği Hatay'da yaşama tutundu.

İdlib'te 2 ay önce 3,5 kilogram ağırlığında doğan Mahmut El Ali, doğumundan hemen sonra görülmeye başlanan morarma ve nefes darlığı üzerine 1 ay önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ambulansla alınarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Geldiğinde hayati tehlikesi bulunan Mahmut bebek, MKÜ Çocuk Kardiyolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nuh Yılmaz tarafından muayene edildi.

Yapılan kontrollerde bebeğin kalbinde bulunan 4 kalp odacığından 2'sinin çalıştığı ve kalpten akciğere giden damarın tıkalı ve gelişmemiş olduğu, bu nedenle vücudunun yeteri kadar oksijen alamadığı belirlendi.

Doktor Yılmaz, minik Mahmut'un kalbinden akciğerine giden damarın bir an önce açılarak vücudunun yeteri oranda oksijen alabilmesi için anjiyo işlemi uygulayarak damarına stent yerleştirdi.

Durumu düzelen ve hayati tehlikesi ortadan kalkan Mahmut bebek, Çocuk Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde takibe alındı.

MKÜ Çocuk Kardiyolojisi Bölümü Öğretim üyesi Dr. Nuh Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiç vakit kaybetmeden tedaviye başladıklarını söyledi.

Yılmaz, kalbin yarısı olmadan doğan bebeklerin dünyada milyonda 3 olarak görüldüğünü anlatarak, nadir görülen bir hastalık olduğu için de yapılacak işlemlerin çok özellikli olması gerektiğini kaydetti.

Mahmut bebeğin önce tıkalı olan damarını açmak için ilaç tedavisine başladıklarını anlatan Yılmaz, ancak tedaviye yeteri kadar yanıt alamadıkları için damarı genişletmek amacıyla stent yerleştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren anjiyo işleminden sonra bebeğin kalbinden akciğerine giden damarına stent yerleştirdiklerini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Şimdi yaklaşık 6 aya kadar bu stentin idare edeceğini düşünüyoruz. Bu stent bebeğin oksijen seviyesini artıracaktır. 6. aydan sonra da akciğer damarları hazır olursa damarı daha uzun açık tutabilmek için ikinci ameliyata geçeceğimizi umuyoruz. Bu hastamıza benzer şekilde kalbinin yarısı gelişmeyen örnek hastalar var. Kalbinin alt odacığı gelişmeyen hastaların doğru tedavilerle uzun süre sağlıklı yaşamaları mümkün olabilmekte."

Yılmaz, Türkiye'de sayılı hastanelerde ve çok gelişmiş imkanlarla yapılabilen bu tedavinin hastanelerinde kendi olanaklarıyla yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.