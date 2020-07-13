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Aktüel

İsrail polisinden Netanyahu karşıtı gösteriye müdahale: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 14:51:29 -
İsrail polisinden Netanyahu karşıtı gösteriye müdahale: 6 yaralı

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin, yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını isteyen bir grup protestocunun Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu yakınında düzenlediği gösteriye müdahalesinde 6 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait Kudüs Belediyesi ekipleri ve polis, Başbakanlık konutu yakınında gösteri düzenleyen protestoculara ait çadırları söktü, asılan pankartları da indirdi.

Müdahaleye tepki gösteren göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede 6 kişi yaralanırken, polis protestoculara ait bazı ekipmanlara el koydu.

Muhalefet milletvekillerinden Moşe Ya'alon, Twitter'dan paylaştığı mesajda olaya tepki gösterirken, "Netanyahu, zorla, şiddetle, gözdağı vererek, yasal bir emir göstermeden, sivillerin yaralanmasına ve ekipmanların tahrip edilmesine neden olan bir öfkeyle protestoyu bastırmaya ve diktatörlüğü güçlendirmeye çalışıyor ama bunun ona bir faydası olmayacak." ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin Kudüs Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, göstericilere ait ekipmanların "izinsiz yerleştirildiği ve kamu düzenine zarar verdiği" gerekçesiyle kaldırıldığı ifade edildi.

Aralarında emekli askerlerin de bulunduğu bir grup protestocu, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Netanyahu'nun istifası talebiyle bir aydan uzun süredir Başbakanlık konutu önünde gösteri düzenliyordu.

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