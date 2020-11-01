  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı
Aktüel

İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 17:34:26 -
İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı

İSTANBUL (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yarından itibaren özel araçla 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Güvenlik ve Sosyal Disiplin Komitesi Başkanı Hüseyin Zülfikari yasağa ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Zülfikari, açıklamada, "Tahran ve Elborz eyaletlerinin de aralarında bulunduğu 25 eyalete özel araçlarla giriş-çıkışlar yasaklandı." ifadelerini kullandı.

Rezevi Horasanı, Güney Horasan, Kuzey Horasan, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Fars, Huzistan, Kürdistan, İsfahan, Kum, Merkez, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Hürmüzgan, Yezd, Loristan, İylam, Çaharmahal-Bahtiyari, Hemedan, Zencan, Kirman ve Simnan'da uygulanacak yasağın yarın yerel saatle 12.00'de başlayıp, cuma günü 24.00'te sona ereceği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında 25 eyalet merkezinde zorunlu olmayan iş yerlerinin 4 Kasım'dan 13 Kasım'a kadar 10 günlük süreyle kapatılacağını duyurmuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüsten 434 kişi hayatını kaybederken, bugün itibarıyla toplam can kaybı 35 bin 298'e, vaka sayısı da 620 bin 491'e ulaştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır oldukları açıkladı.
Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’
Yaşam

Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’

YouTube'da yayınlanan programda hayatından kesitler anlatan şarkıcı Doğuş eski Türkiye’nin yetiştirme yurdunda yaşadığı ağır travmaları anla..
Polis mekanı bastı, Can Yaman’ın da aralarında olduğu sosyete arkadan topukladı!
Medya

Polis mekanı bastı, Can Yaman’ın da aralarında olduğu sosyete arkadan topukladı!

Koronavirüs tedbirlerini yok sayıp Kuruçeşme’de Hristiyan adeti olan ‘cadılar bayramı’ safsatası için parti düzenleyen oyuncu Can Yaman’ın d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay