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Aktüel İran, Viyana'da meydana gelen terör saldırısını kınadı
Aktüel

İran, Viyana'da meydana gelen terör saldırısını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:29:02 -
İran, Viyana'da meydana gelen terör saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada Hatipzade, söz konusu terör saldırısını kınadıklarını belirterek, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Avusturya halkına başsağlığı diledi.

Hatipzade, "Viyana'daki talihsiz olay, terörizmin ve aşırıcılığın sınır tanımadığını, nefret ve kışkırtmayı rasyonaliteye alternatif görmenin sadece aşırılıkçı ve şiddeti talep eden eğilimlerin yayılmasına ortam hazırlayan bir kısır döngü ürettiğini bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Terörizmle mücadelede uluslararası toplumun etkileşimi ve iş birliğinin zaruri olduğunu belirten Hatipzade, İran'ın bu tür çabaların parçası olacağını kaydetti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen terör saldırısında 3 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

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