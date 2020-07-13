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Aktüel

İran İstatistik Merkezi: Kovid-19 nedeniyle 1 milyon 500 bin kişi işsiz kaldı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 15:10:44 -
İran İstatistik Merkezi: Kovid-19 nedeniyle 1 milyon 500 bin kişi işsiz kaldı

İSTANBUL (AA) - İran'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülke ekonomisine verdiği zarar nedeniyle yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin işsiz kaldığı belirtildi.

İran İstatistik Merkezine ait "amar" internet sitesinde yayımlanan raporda, geçen yıl bahar aylarında 15 yaş üstü çalışan sayısının 22 milyon 963 bin kişi olduğu hatırlatıldı.

Bu sene ise aynı dönemde bu rakamın Kovid-19 nedeniyle 1 milyon 500 bin azaldığı aktarıldı.

Aynı raporda, salgının başladığı ilk aylarda iş yerlerinin kapatılması nedeniyle bu işletmelerin yaklaşık yüzde 30'unun bir çalışanının işine son verdiği kaydedildi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 13 bin 32'ye, vaka sayısı ise 259 bin 652'ye ulaştı.


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