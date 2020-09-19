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Aktüel İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Kovid-19 yorumu: "Sağlık Bakanlığının açıkladığı istatistikler endişe verici"
Aktüel

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Kovid-19 yorumu: "Sağlık Bakanlığının açıkladığı istatistikler endişe verici"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 12:01:20 -
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Kovid-19 yorumu: "Sağlık Bakanlığının açıkladığı istatistikler endişe verici"

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, istatistiklere göre halkın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemlere riayet etme oranının düştüğünü ve bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'daki Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, salgınla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "Sağlık Bakanlığı tarafından endişe verici istatistikler açıklandı. Buna göre, ülkede halkın önlemlere riayet oranı geçen hafta yüzde 82'den yüzde 62'ye düştü ve bu durum bir hayli endişe verici." ifadelerini kullandı.

Halkın önlemlere riayet etmemesi ve uyarıları dikkate almaması durumunda büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaklarını vurgulayan Ruhani, istatistiklere göre önlemlere uyulmayan yerlerde sonraki haftalarda vaka ve ölüm sayılarında artış gözlendiğini kaydetti.

Daha önce salgını atlatmış kişilerin tekrar salgına yakalanabileceğini dile getiren Ruhani, halkın koronavirüs önlemleri ile yaşamaya alışması gerektiğini ve aşı bulunsa dahi yeni yaşam tarzını sürdürüp tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Ruhani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşının etkisinin ne kadar olduğunu, kaç ay olumlu etki bıraktığını ve ne kadar bağışıklık oluşturduğunu bilmiyoruz. Aşı gelse bile, aynı şekilde maske kullanımı, sosyal mesafe, elleri yıkama, dezenfekte gibi tüm hijyen kurallarını devam ettirmeliyiz. Gerekli olmadıkça yolculuktan kaçınmalıyız. Aşı elimizde olsa bile, koşulları normalleştiremeyiz."

- Tüm ülke "kırmızı bölge" kategorisinde

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, dün yaptığı açıklamada ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm eyaletlerde "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli hale geldiğini belirterek, "Sürecin böyle devam etmesi halinde koronavirüs nedeniyle ölümler 45 bine ulaşacak." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede dün itibarıyla salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 952'ye, vaka sayısı ise 416 bin 198'e yükseldi.

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