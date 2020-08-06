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Aktüel

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Lübnanlı mevkidaşı ile Beyrut Limanı'ndaki patlamayı görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:52:16 -
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Lübnanlı mevkidaşı ile Beyrut Limanı'ndaki patlamayı görüştü

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Lübnanlı mevkidaşı Mişel Avn'a Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve dayanışma mesajı verdi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Ruhani ve Avn bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ülkesinin, Lübnan halkının yanında olduğunu vurgulayan Ruhani, "Beyrut Limanı'ndaki patlama İran için de çok üzücü bir durumdu. İran halkı Lübnan halkının acılarına ortaktır." ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için Lübnan halkına başsağlığı dileyen Ruhani, yaralılar için şifa ve sabır diledi.

İran Cumhurbaşkanı, Lübnanlı mevkidaşına her zaman yardıma hazır olduklarını aktararak, yardımların Lübnan'a hızlıca ulaştırılması için Dışişleri ve Sağlık Bakanları ile İran Kızılayı Müdürü'nü görevlendirdiğini belirtti.

- İnsani yardımlar ulaştırılmaya başlandı

İran basınında yer alan haberlere göre, insani yardım malzemelerini taşıyan İran'a ait 2 uçak bugün Lübnan'a ulaştı.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün patlamada yaralananların tedavisi için Beyrut'ta sahra hastanesi kuracaklarını açıklamıştı.

İran Kızılayından yapılan açıklamada ise doktorlar ve sahra hastanesi uzmanları dahil 22 kişilik sağlık personelinin Lübnan'a gönderildiği ifade edilmişti. Açıklamada, 9 ton gıda ve tıbbi yardım malzemesinin de uçaklarla Lübnan'a ulaştırılacağı aktarılmıştı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, yaklaşık 5 bin yaralı, onlarca kayıp olduğunu açıklamıştı.


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