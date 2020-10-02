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Aktüel Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 67 can kaybı
Aktüel

Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 67 can kaybı

- Bir günde 4 bin 785 yeni vaka kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:48:03 -
Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 67 can kaybı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 67 artarak 9 bin 298'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 67 kişi daha yaşamını yitirdi, 4 bin 785 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 9 bin 298'e, vaka sayısının ise 372 bin 259'a yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı da 3 bin 922 artarak 299 bin 804'e ulaştı.

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