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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 82 can kaybı
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 82 can kaybı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:09:27 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 82 can kaybı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 82 artarak 8 bin 248'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 82 can kaybının yaşandığı ve 4 bin 357 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 248'e, vaka sayısının ise 303 bin 59'a çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 3 bin 895 artarak 237 bin 241'e ulaştığını bildirdi.

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