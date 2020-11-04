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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle 60 kişi daha hayatını kaybetti
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle 60 kişi daha hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:28:55 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle 60 kişi daha hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 60 artarak 11 bin 128'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 574 kişide virüs tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 128'e, vaka sayısı ise 485 bin 870'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 417 bin 235'e ulaştı.

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