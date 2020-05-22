  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ticaret Bakanı Pekcan Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ile görüştü

İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın dev kulübünden kanca

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi
için kalan
Aktüel

İİT'den uluslararası topluma "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını engelleme" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:09:29 -
İİT'den uluslararası topluma "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını engelleme" çağrısı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası toplumu, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını engellemek için acil önlemler almaya çağırdı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Arap topraklarını ilhak etme yönünde uyguladığı tek taraflı icraatlar barış sürecine hizmet etmiyor ve uluslararası meşruiyet kararlarına aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kurumlardan, İsrail'in "ilhak" planını engellemek için acil ve fiili önlemler alması istendi.

İİT'nin açıklamasında, Filistin davasının adil ve kalıcı çözümü ve Orta Doğu'da barışın sağlanmasının iki devletli çözümü esas alan Arap girişimi, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ve uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanmasıyla gerçekleşeceği kaydedildi.

- İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı