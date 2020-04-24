İhvan'dan, teşkilattan ayrılan üyelerine "geri dönün" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı İbrahim Munir, yaşanan birtakım yanlışlardan ötürü teşkilattan ayrılanları geri dönmeye çağırdı.

Ramazan ayı dolayısıyla bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Munir, teşkilatın kurulduğu günden bu yana doğrularının ve yanlışlarının olduğunu dile getirdi.

Munir, İhvan'ın yaklaşık bir asırdır ayakta kalmayı başardığını ifade ederek, "Hatalarımız da oldu doğrularımız da her zaman teşkilat üyelerini bir araya getirmeye ve birliği sağlamaya çalıştık." dedi.

İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Munir, şunları kaydetti:

"Teşkilat, herkesi bulundukları mevkide ve yerlerde emaneti yerine getirmeye çağırıyor. Bu yolda bizimle yürüyen, olaylar nedeniyle davasından uzaklaşan ve hala fikrimize inanan herkese kalbimiz açıktır."

Müslüman Kardeşler Teşkilatı, Hasan el-Benna tarafından Mart 1928'de Mısır'ın doğusundaki İsmailiye kentinde sivil bir dernek olarak kuruldu.

Tarihi boyunca birçok kez cezalandırılan teşkilat, Mısır'da ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevinden uzaklaştırıldığı 2013'teki askeri darbenin ardından "terör örgütü" ilan edilmiş ve tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

