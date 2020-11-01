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Aktüel Gazzeliler, İzmir depremi dolayısıyla Türkiye'yle dayanışma gösterisi düzenledi
Aktüel

Gazzeliler, İzmir depremi dolayısıyla Türkiye'yle dayanışma gösterisi düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-11-01 17:28:40 -
Gazzeliler, İzmir depremi dolayısıyla Türkiye'yle dayanışma gösterisi düzenledi

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İzmir'de yaşanan depremin ardından Türkiye ile dayanışma gösterisi düzenledi.

Deyr el-Belah Belediyesi'nin düzenlediği destek eylemine katılanlar, "Filistin halkı Türk halkıyla dayanışma içinde" yazılı dövizler ile Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıdı.

AA muhabirine konuşan Belediye Başkanı Diyab el-Luh, "Bu eylem ile başta İzmir sakinleri olmak üzere Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek istedik." dedi.

Türkiye'nin yönetimi ve halkıyla her zaman Filistinlilerin yanında durduğunu hatırlatan Luh, "Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan Mavi Marmara gemisini de unutmadık." ifadelerini kullandı.

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