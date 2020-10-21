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Aktüel Gazze Destek Derneği'nden Gazze'de bir hastaneye güneş enerjisi sistemi
Aktüel

Gazze Destek Derneği'nden Gazze'de bir hastaneye güneş enerjisi sistemi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:25:11 -
Gazze Destek Derneği'nden Gazze'de bir hastaneye güneş enerjisi sistemi

GAZZE (AA) - Türkiye'deki Gazze Destek Derneği (GDD), Gazze'de bir hastanede güneş enerjisi sistemi kurdu.

GDD Temsilcisi Hani Süreyya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projeyle Gazze'deki Şuheda el-Aksa Hastanesi'nde yeni inşa edilen doğum bölümünün yer aldığı bina için 50 kilowatt güneş enerjisi sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Projenin maliyetinin yaklaşık 120 bin dolar olduğunu ifade eden Süreyya, bunun, "elektrik kesintileri ve jeneratörleri çalıştırmak için ihtiyaç duyulan yakıtın bulunmaması sorununu çözmeye" katkı sağlayacağını kaydetti.

Süreyya, projenin jeneratör kullanımından kaynaklanan çevre kirliliği sorununu da azaltacağına dikkat çekti.


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