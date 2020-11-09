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Aktüel Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 70 bini geçti
Aktüel

Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 70 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-09 15:53:49 -
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 70 bini geçti

KUDÜS (AA) - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 593’e, vaka sayısı da 70 bin 841’e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 6 kişi daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdi. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 593'e çıktı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile abluka altındaki Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 680 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 70 bin 841 oldu.

İyileşen sayısının da 62 bin 583'e ulaştığı Filistin'de, son günlerde vaka sayılarındaki artış hızında yavaşlama görülüyor.

- Filistin'de ikinci dalga

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 900'ü geçti.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 8 bini aştı.

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