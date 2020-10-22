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Aktüel Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 60 bini geçti
Aktüel

Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 60 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:17:43 -
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 60 bini geçti

KUDÜS (AA) - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 506’ya, vaka sayısı da 60 bin 670’e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da 7, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde de 1 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 506'ya yükseldi.

Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 506 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 60 bin 670 oldu.

İyileşen hasta sayısının da 53 bin 571'e ulaştığı Filistin'de, son günlerde vaka sayılarındaki artış hızında yavaşlama görülüyor.

- Filistin'de ikinci dalga

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 1000'e yaklaştı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 8 bini geçti.

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