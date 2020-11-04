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Aktüel Filistin, İsrail askerlerinin Filistinli bir genci şehit etmesini kınadı
Aktüel

Filistin, İsrail askerlerinin Filistinli bir genci şehit etmesini kınadı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:17:08 -
Filistin, İsrail askerlerinin Filistinli bir genci şehit etmesini kınadı

KUDÜS (AA) - Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria’da bir Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edilmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi soğukkanlılıkla infaz ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin söz konusu "saldırısının" kınandığı açıklamada, "Uluslararası toplumun bu suçlara karşı suskunluğu, işgal devletine yaptırım uygulamaması ve suçlu katillerin hesaba çekilmemesi, işgal devletini bu suçları işlemeye teşvik ediyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, Filistin güvenlik görevlisi 29 yaşındaki Bilal Adnan Revacibe, Batı Şeria’nın Nablus kentinin güneyindeki El-Huvvara askeri kontrol noktasında, aracından ateş açtığı iddiasıyla İsrail askerlerince şehit edilmişti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Batı Şeria’nın kuzeyindeki bir askeri kontrol noktasında İsrail askerlerine tabancasıyla ateş etmeye çalışan bir Filistinlinin "etkisiz hale getirildiği" kaydedilmişti.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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