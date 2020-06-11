DEAŞ, Irak'ın Diyala vilayetinde bir köye havan toplarıyla saldırdı

DİYALA (AA) - Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetine bağlı bir köye terör örgütü DEAŞ'ın havan toplarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

Diyala Polis Teşkilatında görevli Yüzbaşı Habib eş-Şumari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyala vilayetine bağlı Zehra köyüne terör örgütü DEAŞ militanları tarafından havan toplu saldırı düzenlendiğini söyledi.

Köye yakın kırsal bölgeden 3 havan topu atıldığını aktaran Şumari, saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak havan toplarının düştüğü iki evin kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Şumari, olaydan hemen sonra bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiğini ve operasyon başlatıldığını ifade etti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.