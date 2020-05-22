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Barajda su seviyesinin yükselmesiyle 4 yavru leylek telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:49:06 -
Barajda su seviyesinin yükselmesiyle 4 yavru leylek telef oldu

MUŞ (AA) - Muş'ta seviyesi yükselen Alparslan-2 Barajı'nda elektrik direğinin üzerindeki leylek yuvası su altında kaldı.

Muş-Varto kara yolu ile Akpınar ve Dumlusu köyleri arasında inşaatı devam eden Alparslan-2 Barajı'nda su tutulmaya başlanmasıyla alandaki yapılar su altında kalmaya başladı.

Baraj yerleşkesi içindeki elektrik direğinin üzerinde bulunan leylek yuvasının su altında kalması nedeniyle kuluçkadan çıkan 4 yavru leylek telef oldu.

Vatandaşların durumu bildirmesiyle bölgeye gelen Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi görevlileri, yuvanın bulunduğu yerde inceleme yaptı.

Veteriner Semih Türkcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, motorlu kayıkla ulaştıkları yuvada 4 yavru leyleğin su altında kalarak telef olduğunu söyledi.

Baraj inşaatında görevli Jeoloji Mühendisi Murat Can ise leylek yavrularının kurtarılması için çalışma yürüttüklerini ancak su seviyesinin yükselmesi nedeniyle leyleklere ulaşamadıklarını kaydetti.

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