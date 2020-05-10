Asırlık çınara hem Anneler Günü hem de doğum günü sürprizi

ISPARTA (AA) - Isparta'da Vefa Sosyal Destek Grubu, 100 yaşındaki Dudu nineye hem Anneler Günü hem de doğum günü sürprizi yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde kentteki 100 yaş ve üzerindeki 17 anneyi ziyaret etti.

Ziyaretlerde Anneler Günü dolayısıyla gül ve hediyeler verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dudu Sezgin de işte o eli öpülesi annelerden biri. Tam 100 yaşında ve 10 Mayıs hem Anneler Günü hem de doğum günü. Cumhuriyetin tüm evrelerine, dünya üzerindeki son yüzyıldaki savaşlara ve birçok olaya şahitlik etmiş adeta asırlık çınar. 100 yaşındaki Dudu anne ilerlemiş yaşına rağmen üretimden geri kalmıyor evde elinde örgüsü ile hala kendisine, evlatlarına ve torunlarına kazak ve yelekler örüyor. Vefa Sosyal Destek ekipleri 100 yaşında olan ve bugün doğum günü olan Dudu Sezgin annemizi evinde ziyaret ederek yüzüncü yaş günü pastasını beraber kestiler."





